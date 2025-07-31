Українська біатлоністка Віта Семеренко відреагувала на загибель німкені Дальмаєр: "Вічна пам’ять"
Віта Семеренко не залишилася осторонь звістки про смерть колишньої німецької біатлоністки Лаури Дальмаєр.
"Разом змагалися, разом раділи медалям. Це важка втрата... Для біатлону, для нас усіх. Лауро, дякую за все. Вічна пам’ять", – написала Семеренко у сторіз Instagram, де розмістила фотографію з п’єдесталу пошани разом із Дальмаєр.
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Німкеня Дальмаєр, нагадаємо, загинула на горі Лайла-Пік (6069 м) у пакистанській гірській системі Каракорум, потрапивши на висоті 5700 метрів під каменепад. Пошукова операція була припинена ввечері 29 липня.
Лаура Дальмаєр є дворазовою чемпіонкою Олімпіади та семиразовою чемпіонкою світу. З біатлону вона несподівано пішла у травні 2019 року.
Відомо, що чекає на тіло дворазової чемпіонки Олімпіади Дальмаєр, яка загинула в горах Пакистану – на те була її воля