"Разом змагалися, разом раділи медалям. Це важка втрата... Для біатлону, для нас усіх. Лауро, дякую за все. Вічна пам’ять", – написала Семеренко у сторіз Instagram, де розмістила фотографію з п’єдесталу пошани разом із Дальмаєр.

Біатлоністи з України виступлять у національному чемпіонаті Бельгії

Німкеня Дальмаєр, нагадаємо, загинула на горі Лайла-Пік (6069 м) у пакистанській гірській системі Каракорум, потрапивши на висоті 5700 метрів під каменепад. Пошукова операція була припинена ввечері 29 липня.

Лаура Дальмаєр є дворазовою чемпіонкою Олімпіади та семиразовою чемпіонкою світу. З біатлону вона несподівано пішла у травні 2019 року.

Відомо, що чекає на тіло дворазової чемпіонки Олімпіади Дальмаєр, яка загинула в горах Пакистану – на те була її воля