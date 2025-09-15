Збірна України виборола сім нагород на заключному етапі Гран-прі-2025 у Чехії.

У Брно завершився останній, четвертий етап Гран-прі з художньої гімнастики 2025 року. Збірна України завоювала на турнірі сім медалей.

У заявці були три спортсменки – Таїсія Онофрійчук, Поліна Каріка та Анастасія Ікан. Проте саме Онофрійчук і Каріка принесли Україні всі нагороди.

У багатоборстві чемпіонка Європи Онофрійчук здобула "золото" з результатом 115.700 балів, а Каріка посіла третє місце (110.700). Ікан завершила виступ на 10-й позиції (99.200).

Фінали окремих видів принесли українкам нові нагороди. Онофрійчук додала ще два "золота" – у вправах з м’ячем (28.950) і обручем (29.700). Каріка оформила три медалі: "золото" у булаві (28.300), "срібло" у м’ячі (28.550) і "бронзу" в обручі (29.350).

Таким чином, у підсумку українська команда виборола сім медалей на заключному етапі Гран-прі та підтвердила статус одного з лідерів художньої гімнастики Європи.

Усі медалі українок у Брно:

Багатоборство: золото – Таїсія Онофрійчук, бронза – Поліна Каріка (10 місце – Анастасія Ікан)

М’яч: золото – Таїсія Онофрійчук, срібло – Поліна Каріка

Булави: золото – Поліна Каріка (4 місце –Таїсія Онофрійчук)

Обруч: золото – Таїсія Онофрійчук, бронза – Поліна Каріка

Стрічка: 4 місце – Таїсія Онофрійчук, 8 місце – Поліна Каріка

