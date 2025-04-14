Українські легкоатлетки Вікторія Калюжна та Марина Немченко опинились на п'єдесталі за підсумками півмарафону, який пройшов у польській Познані.

Вікторія Калюжна завоювала "золото" півмарафону, подолавши дистанцію за 1:12:05. Друге місце посіла представниця Кенії, а на третій сходинці п'єдесталу опинилась Марина Немченко із часом 1:14:55.

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"Подіум був гарний як ніколи. Бігти на наступний тиждень після марафону півмарафон – те ще задоволення. Але на 3 місце "доковиляла"", – підписала світлину Немченко в Instagram.

Нагадаємо, 31 березня Вікторія Калюжна завоювала "срібло" на Варшавському півмарафоні, який став наймасштабнішим в історії Польщі. Для Калюжної це вже не перший подіум на півмарафонах у Польщі: у 2022-му році вона виграла Краківський півмарафон.

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