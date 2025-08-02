Україна зіграла проти Іспанії в півфіналі чемпіонату Європи з пляжного волейболу. Результат зустрічі – у цій новині на "Футбол 24+".

Пляжний волейбол, жінки, півфінал

Україна (Гладун / Лазаренко) – Іспанія (Альварес / Морено) – 2:1 (15:21, 21:16, 15:11)

Україна вперше в історії зіграє у півфіналі жіночого Євро з пляжного волейболу

Українки Марина Гладун і Тетяна Лазаренко перемогли іспанську пару у боротьбі за вихід до фіналу чемпіонату Європи з пляжного волейболу.

В першому сеті українські пляжниці поступилися з рахунком 15:21, але змогли зрівняти рахунок за партіями у другому сеті завдяки перемозі 21:16. Доля поєдинку вирішувалась на тай-брейку. Там сильнішими виявилися наші волейболістки – 15:11. Це перший в історії вихід українських пляжниць до фіналу чемпіонату Європи.

У фінальному матчі дуету Гладун та Лазаренко будуть протистояти переможниці півфінальної пари Німеччина – Франція.

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