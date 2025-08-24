Збірна України стала найкращою у вправах з 3 м’ячами та 2 обручами.

Чемпіонат світу з художньої гімнастики, вправи з 3 м’ячами і 2 обручами, фінал

1. Україна – 28,650

2. Бразилія – 28,550

3. Китай – 28,350

Українські художні гімнастки Єлизавета Азза, Діана Баєва, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна та Олександра Ющак досягли історичного успіху на чемпіонаті світу, який завершився у Ріо-де-Жанейро.

Україна востаннє здобувала золоту нагороду на ЧС у 2013 році, коли Ганна Різатдінова стала чемпіонкою у вправі з обручем на турнірі, що проходив у Києві. А у групових справах вищих нагород не було в української команди з 2002 року.

GOLD for Ukraine!



Glorious moment for Ukraine in 3 Balls / 2 Hoops.#RHYWorlds2025 #Gymnastics pic.twitter.com/VOhil3IXRX — FIG (@gymnastics) August 24, 2025

