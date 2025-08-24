Українки сенсаційно виграли золото чемпіонату світу з художньої гімнастики в групових вправах
Збірна України стала найкращою у вправах з 3 м’ячами та 2 обручами.
Чемпіонат світу з художньої гімнастики, вправи з 3 м’ячами і 2 обручами, фінал
1. Україна – 28,650
2. Бразилія – 28,550
3. Китай – 28,350
Українські художні гімнастки Єлизавета Азза, Діана Баєва, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна та Олександра Ющак досягли історичного успіху на чемпіонаті світу, який завершився у Ріо-де-Жанейро.
Україна востаннє здобувала золоту нагороду на ЧС у 2013 році, коли Ганна Різатдінова стала чемпіонкою у вправі з обручем на турнірі, що проходив у Києві. А у групових справах вищих нагород не було в української команди з 2002 року.
