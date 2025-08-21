Таїсія Онофрійчук та Поліна Каріка мають виступити у всіх видах індивідуальної програми.

Українські художні гімнастки Таїсія Онофрійчук та Поліна Каріка у перший день чемпіонату світу у Ріо-де-Жанейро взяли участь у кваліфікацїї змагань з обручем та м’ячем.

Ці відбори стали не лише етапами до фіналу, а й частиною загальної кваліфікації у багатоборстві. Через те що збірна України має на чемпіонаті світу лише двох представниць, то Онофрійчук та Каріка пройдуть повну програму у кваліфікації – будуть виступати з усіма чотирма предметами.

У попередніх вправах з обручем Онофрійчук показала другий результат. Набравши 30,600 бала, Таїсія поступилася лише німкені Дар'ї Варфоломеєвій через гірший показник у виконанні. Поліна Каріка стала восьмою у вправах з м'ячем (27,600 бала), а Онофрійчук з дев'ятим результатом (27,550 бала) стала першою запасною на фінал.

Після першої частини кваліфікації в особистому багатоборстві Онофрійчук йде з проміжним третім результатом (58,150 бала), Каріка посідає 11-те місце (55,700). У фінал потраплять 18 кращих за підсумками відбору.

Друга частина кваліфікації, де будуть вправи з булавами та стрічкою, відбудеться у четвер, 21 серпня. Вона визначить всіх фіналісток змагань в індивідуальних вправах.

