Дар'я Мошинська та Анастасія Шмоніна продемонстрували не лише високу спортивну майстерність, а й громадянську позицію.

Дует українок посів друге місце в технічній програмі на етапі Кубка світу з артистичного плавання, який приймає єгипетський Сома Бей.

17-річна українка завоювала срібло Кубка світу з артистичного плавання – чемпіонка "розмочила" 2-річну паузу без медалей

На жаль, наших дівчат випередили росіянки Майя Дорошко і Татьяна Гайдай. Під час церемонії нагородження Мошинська та Шмоніна приязно потиснули руки "бронзовим" канадійкам, а от представниць країни-агресора показово проігнорували. Від спільної фотографії з "болотними" українки також відмовились, за що їм величезна повага.

Додамо, що раніше 17-річна Мошинська здобула срібло у сольній програмі та відмовилась фотографуватися поруч з білорускою Васіліною Хандошкою.