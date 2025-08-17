Дар’я Снігур, Олександра Олійникова та Анастасія Соболєва спробують потрапити до основної сітки Відкритого чемпіонату США.

Українські тенісистки дізналися своїх суперниць по першому раунду кваліфікації US Open-2025 – четвертого у сезоні мейджора, який буде проходити у Нью-Йорку.

На Дар’ю Снігур (WTA № 177) чекає зустріч із представницею Швейцарії Сімоною Вальтерт (WTA № 129), яка має у відбірковому турнірі 24-й номер посіву.

Олександра Олійникова (WTA № 191) розпочне виступи з матчу проти Лізетт Кабрери (WTA № 204) з Австралії, а Анастасія Соболєва (WTA № 239) у першому раунді кваліфікації зустрінеться з американкою Сашею Вікері (WTA № 562).

Нагадаємо, Снігур у 2022 році грала у 1/128 фіналу US Open та програла, Олійникова вперше у кар’єрі буде виступати на американському мейджорі, а Соболєва зіграє у відборі вдруге.

Перші зустрічі кваліфікації заплановані на 18 серпня.

