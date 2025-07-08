Жодна з українських тенісисток не оновила на Вімблдонському турнірі власне досягнення. Довше за всіх в одиночному розряді виступали Світоліна та Ястремська, які завершили боротьбу у третьому раунді, або 1/16 фіналу.

Остання українка вилетіла з Вімблдону – Людмила Кіченок у боротьбі програла 1/8 фіналу парного розряду

Марта Костюк (WTA №26) розчарувала вже на старті. У зустрічі з представницею Словенії Веронікою Ер’явец (WTA №171), яка потрапила до основи через кваліфікацію, вона зазнала поразки у трьох сетах – 6:3, 3:6, 4:6. Сенсація? Несподіванка? А може – закономірність? Скоріше за все, третє. Марта приїхала на Вімблдон-2025 з двома поразками у двох зустрічах на трав’яних турнірах у Берліні та Бад-Гомбурзі. З лондонського мейджора вона також одразу вилетіла, хоча і мала шанс на кращий виступ, адже виграла перший сет. А ось далі – розклеїлася по повній програмі.

Якщо у стартовій партії Костюк виграла 57% очок на прийомі проти 43% у суперниці, то у другому сеті вона мала цей показник на рівні 37%, а у третій партії навіть 27%. Ер’явец за цим показником свою гру не покращила (31% та 42%). До всього, українка у всіх відрізках гри переважала суперницю за вимушеними помилками, сумарний баланс яких за зустріч склав 53 проти 31. Марта не грала, а страждала. І, нагадаємо, вона страждала не лише у грі, а й просто на корті – їй докучав кашель, через який вона точно мала проблеми з диханням, що впливало на її фізичну форму та здатність показувати дійсно якісний теніс.

Дивно, що Костюк після такої невдачі в одиночному розряді не відмовилася від виступів у парі. Там вона з Єленою-Габріелою Русе з Румунії перемогла у першому раунді, а у другому – програла. Імовірно, стан Марти все ж не був таким занадто поганим, що вона далі провела ще дві парні зустрічі. До слова, варто згадати, що найкращим результатом Костюк на Вімблдоні є третє коло (2023, 2024). І саме цей результат "Футбол 24+" прогнозував Марті до початку цьогорічного турніру.

Юлія Стародубцева (WTA №68) поставила крапку у виступах на Вімблдоні-2025 у другому раунді. У принципі, це не здивувало, адже саме такий результат і очікувався від неї до старту. Він став повторенням найкращого результату українки на мейджорі, який вона показала у 2024 році.

Юлія взяла старт з перемоги у трьох сетах над місцевою тенісисткою Франческою Джонс (WTA №122) – 1:6, 6:3, 6:1. Приємно, що Стародубцева повернулася до гри після розгрому у першому сеті, а у завершальній партії мала над суперницею тотальну перевагу. Саме гра українки у третьому сеті зустрічі з Джонс давала надію на успіх у наступній грі – проти Людмили Самсонової (WTA №19). Втім, вищий клас так званої "нейтралки" все ж дався взнаки, Юлія їй поступилася. Програла болюче та без шансів – 2:6, 1:6. Позитив для Стародубцевої був у тому, що вона намагалася до останнього бути у боротьбі (відіграла 3 брейки з восьми), але на прийомі не взяла жодного гейму (0/7), хоча і стала кращою за кількістю невимушених помилок (17 проти 22-х).

Даяна Ястремська (WTA №42) хоча і розпрощалася з Вімблдоном-2025 у третьому раунді та не зуміла повторити свій особистий рекорд на турнірі (1/8 фіналу у 2019 році), але, без сумнівів, провела для себе історичну кампанію. У першому колі вона сенсаційно прибрала зі свого шляху чинну другу ракетку світу та турніру Коко Гофф зі США – 7:6 (7:3), 6:1. Американка була погана? Ні. То Даяна була у порядку і на неабиякому піднесенні. Українка за всіма основними ігровими показниками виявилася кращою за грізну суперницю. Наприклад, за виграними очками на прийомі (45% проти 34%), або виграними очками на подачі (66% проти 55%).

У другому раунді Ястремська здобула таку ж якісну перемогу над "нейтралкою" Анастасією Захаровою (WTA №95) – 5:7, 7:5, 7:6 (10:8). У вирішальному сеті Даяна була грізною силою, з якою її суперниця шансів впоратися мала небагато. На тай-брейку українка оформила перемогу, маючи для цього три матчболи. Єдиним мінусом були дії Ястремської під час першої подачі, де вона виявилася гіршою за опонентку (54% проти 59%). Як наслідок, через це вона втрачала немалу кількість очок (66% виграних очок на першій подачі проти 73% у суперниці).

На жаль, у третьому раунді Даяна не пройшла іспанку Джессіку Бузас Манейро (WTA №62) – 1:6, 6:2, 3:6. Після провального першого сету Ястремська зробила правильні висновки та комфортно відігралася у другому. У вирішальній партії все визначив єдиний гейм – четвертий, коли Манейро зробила брейк та повела у рахунку 4:1. Після цього Даяна постійно намагалася повернутися, але кожного разу успіху не мала. Її постійно супроводжував дикий нефарт, а ось суперниці, навпаки, щастило, часом – капець як сильно.

Еліна Світоліна (WTA №13), як і Ястремська, підкорити бар’єр третього раунду не змогла. Вона також стала заручницею нефарту у своєму завершальному матчі на турнірі. Вімблдон-2025 найкраща українська тенісистка розпочала з впевненої перемоги над представницею Угорщини Анною Бондар (WTA №75) у двох сетах (6:3, 6:1), після чого також у двох сетах (6:2, 6:4) відправила додому "нейтралку" з Білорусі Александру Соснович (WTA №107).

У третьому раунді на Світоліну чекала зустріч з бельгійкою Елізе Мертенс (WTA №23). Перший сет став для українки катастрофою – вона програла з рахунком 1:6. Але після цього Еліна змогла зібратися. Навіть попри те, що стартовий гейм на своїй подачі вона втратила. На тай-брейку Світоліна вела 3:0. Це була класна заявка на загальний успіх, але ще не перемога. Мертенс виявилася фартовою, а Світоліна не мала необхідної порції фортуни. Вона часто ризикувала та помилялася. Як наслідок, зустріч завершилася на користь бельгійки – 7:6 (7:4).

У парному розряді Вімблдонського турніру, крім Марти Костюк, також виступили Надія Кіченок та Юлія Стародубцева в одній парі, Даяна Ястремська разом із нідерландкою Бібіане Схофс та Людмила Кіченок у дуеті з представницею Австралії Еллен Перес, маючи сьомий номер посіву.

Надія Кіченок та Стародубцева, а також Ястремська далі першого раунду не пройшли. Костюк, як ми вже згадували, провела дві парні зустрічі. Найдовше серед українок виступала Людмила Кіченок. Вона з Перес зіграла три зустрічі, дійшовши до стадії 1/8 фіналу. Шлях до чвертьфіналу їм перегородив дует із десятим номером посіву Тімеа Бабош (Угорщина) / Луїза Стефані (Бразилія).

Повертаючись у підсумку до виступу представниць України на Вімблдоні-2025 в одиночному розряді, варто зауважити, що цього року вперше за три сезони жодна з них не потрапила до четвертого кола. У 2023 році в 1/8 фіналу виступали одразу дві українки (Світоліна та Леся Цуренко), а рік тому одна (Світоліна). До речі, дві українки у четвертому раунді – то рекорд наших тенісисток на Вімблдоні. Два роки тому Світоліна та Цуренко його повторили, а у 2019-му встановили Світоліна та Даяна Ястремська.

Вімблдон-2025: чого чекати від Світоліної та решти українок і чим вони пишаються на головному трав'яному турнірі