Українські тенісистки, на жаль, нічим видатним себе не проявили на Відкритому чемпіонаті США 2025 року, але й фатального приниження уникли, за що варто подякувати Марті Костюк.

Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Марта Костюк та Юлія Стародубцева вийшли на старт в основній сітці американського мейджора. З них чотирьох лише Костюк змогла переступити через стартовий бар’єр, інші – зійшли з дистанції. Кількість українок в основі US Open-2025 могла бути більшою – у кваліфікації своє щастя шукали Олександра Олійникова, Анастасія Соболєва та Дарія Снігур.

US Open-2025, хард, кваліфікація, перший раунд

Олександра Олійникова (Україна, WTA № 202) – Лізетт Кабрера (Австралія, WTA № 208) – 2:6, 4:6

Дарія Снігур (Україна, WTA № 171) – Сімона Вальтерт (Швейцарія, WTA № 124) – 6:4, 1:6, 2:6

Саша Вікері (США, WTA № 557) – Анастасія Соболєва (Україна, WTA № 270) – 7:5, 7:5

Кваліфікація: непереможна зірка OnlyFans та власна безпорадність

Олександра Олійникова вперше у кар’єрі взяла участь у Відкритому чемпіонаті США та не змогла одразу здобути свою першу перемогу. Вона не була на корті впевненою у собі в боротьбі проти Лізетт Кабрери з Австралії та цілком заслужено програла. Суперниці українка віддала п’ять геймів на своїй подачі та реалізувала лише 2 з 14 брейк-пойнтів.

Для Дарії Снігур це був вже п’ятий старт у кваліфікації на кортах Нью-Йорка. Лише у 2022 році вона пройшла відбір, після чого дійшла до другого кола основної сітки. Цього року Дарія зіграла лише одну зустріч. Перемогла у першому сеті Сімону Вальтерт, а далі провалилася. Снігур, як і Олійникова, програла п’ять своїх геймів.

Соболєва вдруге поспіль зіграла у кваліфікації та вдруге одразу ж програла. Цього разу вона мала проходити далі, але зіштовхнулася з катастрофічним нефартом. Тридцятирічна Вікері, яка, як з’ясувалося, зараз заробляє більше на OnlyFans, ніж на корті, була по зубах українці. Але Анастасія, як і Олійникова та Снігур, програла за власної ініціативи. Втрата одразу семи своїх геймів – ось головне пояснення невдачі Соболєвої.

US Open-2025, хард

1/64 фіналу

Юлія Стародубцева (Україна, WTA № 68) – Анна Блінкова (WTA № 80) – 3:6, 1:6

Даяна Ястремська (Україна, WTA № 31) – Анастасія Павлюченкова (WTA № 45) – 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 4:6

Анна Бондар (Угорщина, WTA № 97) – Еліна Світоліна (Україна, WTA № 15) – 6:2, 6:4

Кеті Бултер (Велика Британія, WTA № 48) – Марта Костюк (Україна, WTA № 28) – 4:6, 4:6

1/32 фіналу

Зейнеп Сонмез (Туреччина, WTA № 81) – Марта Костюк (Україна, WTA № 28) – 5:7, 7:5 (7:5), 3:6

1/16 фіналу

Діан Паррі (Франція, WTA № 107) – Марта Костюк (Україна, WTA № 28) – 6:3, 4:6, 2:6

1/8 фіналу

Марта Костюк (Україна, WTA № 28) – Кароліна Мухова (Чехія, WTA № 13) – 3:6, 7:6 (7:0), 3:6

Стародубцева: бажання перемогти залишилося бажанням

Стародубцева зіграла в основній сітці вдруге в кар'єрі та вдруге програла. Знову 1/32 фіналу турніру залишилася для Юлії на замку.

Українка змогла взяти лише чотири гейми та за 1 годину 29 хвилин зазнала поразки від Блінкової у двох сетах. До речі, Юлія зазнала четвертої поспіль поразки після виходу в третє коло на турнірі серії WTA 1000 у Монреалі (Канада).

Ястремська: позитив обмежився одним сетом

Ястремська в основі мейджора зіграла увосьме та вчетверте поспіль програла у першому колі. До всього, 2023 року Даяна не вийшла з кваліфікації.

"Я не звертаю увагу на попередні результати тут. Якщо чесно, навіть не пам'ятаю, які в мене тут були матчі і з ким я грала. Минулого року була проблема з плечем, це я пам'ятаю. Насправді я не зациклююсь на цьому, думаю і заряджаю себе на позитив", – ці слова Ястремська сказала напередодні старту американського мейджора.

Зустріч Даяни з так званою "нейтральною" Павлюченковою вийшла доволі конкурентною. Українка на тай-брейку першого сету дотисла росіянку та отримала перевагу у рахунку. У другій партії знову було догравання, але цього разу воно завершилося не на користь Ястремської. Від цього виникло неприємне відчуття, яке перейшло у розпач після третього сету, який Даяна також програла та вилетіла з US Open.

Ястремська у зустрічі припустилася 11 подвійних помилок та зробили один брейк.

Світоліна: 11 років такого не було і ось знову

Перша ракетка України Еліна Світоліна отримала у суперниці по першому раунду представницю Угорщини Анну Бондар (WTA № 97). Маючи 15-й номер світового рейтингу та 12-й номер посіву, українка була майже беззаперечною фавориткою зустрічі. До всього, дівчата цього року зустрічалися між собою два рази і двічі Світоліна перемагала у двох сетах. На Ролан Гаррос-2025 Еліна виграла 7:6 (7:4), 7:5, а на Вімблдоні-2025 вона розбила Бондар без шансів – 6:3, 6:1. Чи варто було очікувати на фіаско Світоліної? Ні, але воно сталося. За 1 годину 41 хвилину українка програла 2:6, 4:6.

"Так, ми вже грали двічі і на різних покриттях – і на швидкому, і на більш повільному. Я більше дивлюся на наш матч Ролан Гаррос, тому що там був такий хороший матч і можна було побачити її сильні сторони.

Вона може добре подавати, може тримати темп на задній лінії, вміє добре накручувати м'яч, зліва грає більш плоско – тож я готуюся до її стилю гри. Ми проговорили з тренером тактичні моменти, які я повинна буду використовувати під час матчу. Сподіваюся, що ті дві перемоги, які я здобула в матчах проти неї цього року, допоможуть мені бути більш впевненою", – розповідала Світоліна про Бондар за декілька днів до зустрічі на US Open.

Зі слів Еліни було зрозуміло, що вона добре знала угорську тенісистку та була готова до гри проти неї. Але нічого не спрацювало. Чому? Еліна провалила першу подачу (47% проти 57% у суперниці), на другій подачі вона виграла лише 33% (13/39) очок, а відіграла 56% (5/9) брейк-пойнтів. Провал? Звісно, ні, однак дуже невпевнені дії від найкращої української тенісистки. З такими показниками складно розраховувати на успіх у зустрічі проти суперниці навіть з 97-ї позиції світового рейтингу.

"У мене дійсно не дуже хороші спогади про останні два сезони, коли я грала в Нью-Йорку, бо були великі проблеми з ногою. Зараз я рада, що цієї проблеми не існує, що минулорічна операція все виправила.

Загалом почуваюся добре, хоча, насправді, перед Grand Slam практично ніколи не почуваєшся добре, бо присутні і нерви, і тиск з різних боків. Але це нормально і я вже звикла до такого стану. Щодня намагаюся працювати над різними ігровими елементами. У мене є ще кілька днів до першого матчу і є час, щоб підготуватися фізично, налаштувати себе. Тож загалом готовність нормальна", – запевняла Світоліна напередодні старту US Open.

Тепер усі свої найкращі сподівання Еліні варто перенести на наступний Відкритий чемпіонат США 2026 року. До речі, Світоліна вперше з 2018-го не зуміла подолати стартовий раунд на мейджорі і вперше з 2014-го поступилася у стартовому поєдинку на US Open.

Костюк: з мінімальною метою, але рекордним результатом

Марта Костюк, яка має статус другої ракетки України, боротьбу на кортах Нью-Йорка розпочала із зустрічі з Кеті Бултер (WTA № 48), Велика Британія. Як зізналась згодом українка, значних сподівань на турнір вона не мала.

"Останні три місяці були непростими, і на US Open я їхала з думкою пройти перше коло, адже на двох попередніх мейджорах цього зробити не вдалося. Тому кожен наступний крок для мене – велика мотивація", – розповіла потім Костюк.

Матч із Бултер вийшов для Марти максимально спокійним та переможним. У кожному з двох сетів вона втрачала по одному своєму гейму, але забирала по два у суперниці. Цього їй було досить, аби по черзі здобути першу партію, потім другу та пройти далі.

Представницю Туреччини Зейнеп Сонмез не можна було вважати сильнішою суперницею за Бултер, але вона створила для Марти купу проблем. Українка виграла перший сет, а у другому зазнала невдачі на тай-брейку. Добре, що Костюк після цього не впала у розпач, зібралася та забрала собі вирішальний сет. Зустріч тривала 2 години 34 хвилини. Марта припустилася 48 невимушених помилок проти 37 у Сонмез. Можна сказати, що власними діями Костюк дала туркені шанси. Втім, підсумок виявився на користь українки.

Десь за схожим сценарієм відбулася й зустріч 1/16 фіналу з Діан Паррі (WTA № 107), Франція. Марта з самого початку не спіймала ритм гри – Паррі одразу цим скористалася та з єдиним брейком перемогла у першому сеті. У другому сеті тенісистки зробили одна одній п’ять брейків, а Костюк перемогла у цій "перестрілці", виграла партію та загальний рахунок зрівняла. Успіх українку надихнув – вона швидко забрала гейм Паррі, повела у рахунку 3:0 та старанно довела все до загальної перемоги. Для Марти то був успіх подвійний – вона вперше в кар’єрі пробилась у 1/8 фіналу US Open. І це, нагадаємо, після бажання "пройти перше коло".

На початку другого тижня Відкритого чемпіонату США Костюк зустрілася з Кароліною Муховою (WTA № 13) із Чехії. Свій статус, який є вищим за статус Марти, чешка показала вже у першому сеті, вигравши його. До честі українки, вона зібралась по максимуму та значно покращила свої дії на корті – Мухова грала від суперниці, але Костюк іноді припускалася дивних помилок, що було на користь суперниці.

У підсумку, замість комфортної перемоги українки у другому сеті, трапився тай-брейк. А ось його Марта відіграла на одному диханні – 7:0. Якби Костюк і надалі втримала такий темп, то історична путівка до чвертьфіналу від неї нікуди б не втекла. Але, на жаль... У сьомому геймі вирішальної партії Марта мала три брейк-пойнти, але справу не завершила, програла та отримала 2:5, а не потенційні 4:4. Костюк була готова для виходу в 1/4 фіналу US Open-2025. Єдине: вона цього не зробила.

...І про гроші, адже на Відкритому чемпіонаті США цього року є історичні за розмірами призові. Так ось: за виступи на US Open-2025 в одиночному розряді Юлія Стародубцева, Даяна Ястремська та Еліна Світоліна заробили по 110 000 доларів, а Марта Костюк – аж 400 000 "зелених".

