ЧС з художньої гімнастики, індивідуальне багатоборство, кваліфікація

1. Дар’я Варфоломєєв (Німеччина) – 92,850

2. Таїсія Онофрійчук (Україна) – 90,150

3. Стіліана Ніколова (Болгарія) – 88,800

...10. Поліна Каріка (Україна) – 83,900

Українки потрапили у перші фінали ЧС-2025 з художньої гімнастики

Українські художні гімнастки Таїсія Онофрійчук та Поліна Каріка у другий день чемпіонату світу у Ріо-де-Жанейро завершили боротьбу у кваліфікацїї багатоборства – виступили у вправах з булавами та стрічкою.

За підсумками змагань обидві представниці України потрапили до топ-18 та отримали путівки у фінал. Онофрійчук посіла 2-ге місце, маючи 90,150 бала, а Поліна Каріка стала 10-ю з 83,900 бала. Результат спортсменок був сформований з трьох найвищих оцінок у чотирьох видах.

Представниці України вперше з 2021 року одразу у двох потрапили у фінал в багатоборстві. Чотири роки тому такого результату досягли Вікторія Онопрієнко та Христина Погранична.

