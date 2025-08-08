Українська каратистка Анжеліка Терлюга стала учасницею півфінальної стадії на Всесвітніх іграх у вазі до 55 кілограмів після поразки від Валентіни Іваніни Торо Менесус з Чилі на попередній стадії. Українка потім перемогла турецьку каратистку Якан Тубу та повернулася до кола учасниць змагань.

Українську делегацію не пускали на відкриття Всесвітніх ігор в Китаї – причина дивує

Терлюга у 1/2 фіналу зустрінеться з Юй Чунь Вей з Китаю, яка має три перемоги на груповій стадії. Бій відбудеться у п’ятницю, 8 серпня, о 12:05 за київським часом. У іншому півфіналі зустрінуться Іваніна Торо Менесус та німкеня Міайа Бітч.

Українка у разі перемоги вийде у фінал, який запланований також на сьогодні, початок – о 15:00 за київським часом. Якщо Терлюга програє, то далі на неї буде очікувати поєдинок за третє місце, який розпочнеться о 13:25.

Анжеліка Терлюга є чинною чемпіонкою Всесвітніх ігор, які вона виграла у 2022 році у Бірмінгемі.

Терлюга через росіянку не змогла дійти до боротьби за медалі на першому турнірі після вагітності: "Всі все бачили"