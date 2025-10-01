Дар’я Снігур розпочала виступи на турнірі серії WTA W75 у столиці Словаччини. Результат та звіт зустрічі – у цій новині "Футбол 24+".

WTA W75, Братислава (Словаччина), хард, 1/16 фіналу

Джіна Файстель (Польща, WTA № 611) – Дар’я Снігур (Україна, WTA № 184) – 1:6, 3:6

Українка Дар’я Снігур отримала від організаторів турніру у Братиславі другий номер посіву. Згідно зі своїм статусом, вона була фавориткою зустрічі з представницею Польщі Джіною Файстель, яка у світовому рейтингу розташовується у сьомій сотні.

Снігур здобула закономірну перемогу у двох сетах – 6:1, 6:3. Зустріч тривала 56 хвилин.

В 1/8 фіналу на Дар’ю Снігур чекає чеська тенісистка Юліє Паштікова (WTA № 834).

