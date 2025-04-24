Ольга Сопіт принесла Україні першу нагороду чемпіонату Європи-2025 U-23, який проходить в естонському Таллінні.

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На шляху до фіналу українка перемогла у всіх шести боях в групі, а в основній сітці перемогла ще чотирьох суперниць, стартувавши з першого місця. У фіналі ж Ольга поступилась італійці Джулії Аморе, поступившись у трьох періодах із загальним рахунком 10:15.

Додамо, що для Сопіт ця медаль уже четверта в кар'єрі на молодіжних чемпіонатах Європи – раніше були особисте "золото" в Будапешті-2023 та два командні "срібла" (2023, 2024).

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