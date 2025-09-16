Українська легкоатлетка Ольга Корсун не змогла стати учасницею фіналу в потрійному стрибку на чемпіонаті світу 2025 з легкої атлетики, який проходить у Токіо.

Для Корсун, яка є дворазовою чемпіонкою України, цей старт став дебютом на чемпіонаті світу. До цього вона виступала у кваліфікації Олімпіади-2024 у Парижі та посіла 11-те місце на чемпіонаті Європи 2024 року.

У боротьбі за місце у топ-12 українка вдало виконала лише другий стрибок на 13,40 метра, а першу та третю спроби через заступи провалила.

У підсумковому протоколі Корсун посіла 16-те місце у своїй групі А та загалом 32-ге у кваліфікації. Така позиція не дозволила Ользі потрапити до фіналу.

Фінальна стадія ЧС-2025 у потрійному стрибку серед жінок відбудеться 18 вересня, початок – о 14:55 за київським часом.

