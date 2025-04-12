Українка потрапила до першої збірної жіночої Євроліги 2024/25. В середньому в нинішній кампанії Ягупова набирає 11.3 очка, 3.7 передачі та 3.4 підбирання.

The cream of the crop



Who's your favorite among the All-#EuroLeagueWomen First Team? ? pic.twitter.com/nudNZUYlCh — EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) April 12, 2025

Також до першої символічної збірної потрапили Габбі Вільямс, Емма Мессеман (обидві – Фенербахче), Марія Конде з УСК та Ільяна Рупер (Мерсін). Ягупова може похизуватися ще однією нагородою. Баззер-бітер Аліни в матчі проти УСК було визнано найкращим моментом сезону Євроліги.

Instant classic



Alina Iagupova's outstanding buzzer-beater has been voted as the #EuroLeagueWomen Best Play of the Season! ️ pic.twitter.com/EAvkhBYysT — EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) April 12, 2025

На жаль, Валенсія вже точно не стане чемпіоном. Команда Ягупової у півфіналі поступилася Мерсіну та може сподіватися лише на "бронзу" у битві з Фенербахче (13 квітня).

Михайлюк набрав рекордну кількість очок у матчі НБА – команда українця зазнала нищівного погрому