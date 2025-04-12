Українка Ягупова потрапила до символічної збірної Євроліги і оформила момент сезону – відео
Форвардка Валенсії Аліна Ягупова поповнила свою індивідуальну колекцію нагород.
Українка потрапила до першої збірної жіночої Євроліги 2024/25. В середньому в нинішній кампанії Ягупова набирає 11.3 очка, 3.7 передачі та 3.4 підбирання.
Також до першої символічної збірної потрапили Габбі Вільямс, Емма Мессеман (обидві – Фенербахче), Марія Конде з УСК та Ільяна Рупер (Мерсін). Ягупова може похизуватися ще однією нагородою. Баззер-бітер Аліни в матчі проти УСК було визнано найкращим моментом сезону Євроліги.
На жаль, Валенсія вже точно не стане чемпіоном. Команда Ягупової у півфіналі поступилася Мерсіну та може сподіватися лише на "бронзу" у битві з Фенербахче (13 квітня).
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