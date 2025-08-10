Чемпіонат Європи U-20. Штовхання ядра

1. Марія Рафаіліду (Греція) – 16,16 м

2. Ангеліна Шепель (Україна) – 15,62 м

3. Аніта Налессо (Італія) – 15,62 м

Українка Ангеліна Шепель здобула срібло на юніорському чемпіонаті Європи з легкої атлетики. До фінальної частини змагань вона підходила в статусі лідерки кваліфікації.

Перша спроба виявилась невдалою – 12,97 м – і відкинула її на одинадцяту сходинку. Однак наступний підхід дозволив Ангеліні встановити особистий рекорд – 15,30 м. Це підняло її на третю сходинку. У останній спробі українка примудрилась перевершити своє попереднє досягнення і встановити новий особистий рекорд – 15,62 м.

Як наслідок, срібло Шепель стало для України першою нагородою у штовханні ядра за останні 16 років на юніорському чемпіонаті Європи. На Євро-2009 другу сходинку здобув Микита Нестеренко у чоловічому секторі. Цікаво, що серед жінок нагорода Ангеліни стала для України першою в історії.

