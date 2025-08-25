"Челленджер" Континентального туру-2025, Аості (Італія), стрибки зі жердиною, жінки

1. Марина Килипко (Україна) – 4,35 м

2. Соня Малавісі (Італія) – 4,05 м

3. Франческа Семерано (Італія) – 3,80 м

Килипко виграла боротьбу у п’яти суперниць, які вийшли на старт етапу Континентального туру, що відбувся в італійській Аості. Переможним для українки став стрибок на 4 метри 35 сантиметрів. Італійку Соню Малавісі, бронзову призерку юніорського Євро-2013, яка посіла друге місце, Марина випередила на 30 сантиметрів.

Килипко востаннє була першою на міжнародних стартах у серпні 2022 року, коли перемогла у Фінляндії з результатом 4,35 метра.

