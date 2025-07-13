Українська тенісистка Софія Белінська гратиме у фіналі Вімблдонського турніру 2025 серед гравчинь до 14 років.

Вімблдон-2025 U-14. Трава. 1/2 фіналу

Єрі Хонг (Південна Корея) – Софія Белінська (Україна) – 3:6, 6:2, 3:10

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Белінська вирвала непросту перемогу на тай-брейку. Матч тривав 1 годину 12 хвилин. У вирішальному матчі змагань українка зустрінеться з японкою Сакіно Міядзавою.

На груповому етапі турніру Белінська зіграла три матчі. Українка здолала Грейс Вотсон (Велика Британія) – 7:6(3), 6:4 та Серессу Джексон (Австралія) – 6:1, 6:1. У останньому поєдинку групи Софія поступилася американці Емері Комбс з рахунком 4:6, 6:7(5), однак все одно вийшла у півфінал.

Додамо, що Вімблдонський турнір серед гравців до 14 років проводиться вчетверте в історії.

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