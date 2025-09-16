Українська спортсменка Марія Винник стала срібною призеркою ЧС-2025 з вільної боротьби, який проходить у Загребі.

Марія здобула срібло у ваговій категорії до 59 кг. В фінальному поєдинку українка поступилася 19-річній японці Сакурі Оніші – 17:8.

Цікаво, що три попередні поєдинки Оніші завершувалися "сухими" перемогами. Зокрема, вона виграла угорку Еріку Богнар та норвежку Отелі Хоє з рахунком 10:0 та 11:0 відповідно.

Марія Винник здобула свою першу нагороду на чемпіонатах світу серед дорослих. На попередньому турнірі у 2023 році вона посіла 10-те місце. Крім того, Марія стала першою призеркою ЧС-2025 у складі України.

Ще одну медаль для нашої збірної може виграти Анастасія Алпєєва, яка змагатиметься за бронзу у ваговій категорії 76 кг. Ірина Коляденко боротиметься за вихід у "бронзовий" фінал у вазі до 65 кг. Обидві українки виступатимуть у середу, 17 вересня.

