ITF W35, ґрунт, Санта-Маргерита-ді-Пула, ґрунт. Фінал

Анастасія Соболєва (WTA №204) – Емма Лен (WTA №483) – 2:1 (6:0, 3:6, 6:2)

Соболєва була першою сіяною на турнірі в Італії та виправдала цей статус. У фіналі 20-річна українка здолала француженку Емму Лен.

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Анастасія розпочала надпотужно, виписавши суперниці "бублик" у першому сеті. Лен забрала другий, але останнє слово все ж було за Соболєвою. 6:2 і загальні 2:1 на користь українки.

Для Соболєвої це восьмий трофей категорії ITF та третій на кортах Санта-Маргерита-ді-Пули.