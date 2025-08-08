Легкоатлетка Уляна Степанюк стала бронзовою призеркою ЧЄ-2025 до 20 років.

Бронзова нагорода Степанюк стала для України першою на цьогорічній континентальній першості. 17-річна спортсменка посіла третє місце у бігу на 100 метрів з результатом 11.53 секунди. Переможницею змагань стала представниця Італії Келлі Дуалла (11.22 сек), срібло чемпіонату Європи здобула британка Мабел Аканде (11.41 сек).

Варто відзначити, що у півфіналі змагань Уляна Степанюк показала свій найкращий результат в кар'єрі, вона подолала 100 м за 11.50 с. Крім того, медаль Степанюк стала першою для України на молодіжних чемпіонатах Європи у цій дисципліні.

До слова, цьогорічна континентальна першість проходить у фінському Тампере. Молодіжний чемпіонат Європи триватиме з 7 по 10 серпня.

