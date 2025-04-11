Анастасія Алпєєва тріумфувала на чемпіонаті Європи з боротьби, який триває у Братиславі.

У вирішальній сутичці 23-річна українка перемогла бронзову призерку Олімпіади-2020, туркеню Ясемін Адар з рахунком 6:0. На шляху до фіналу Алпєєва знищила "нейтральну" росіянку Анастасію Зімнякову – 8:0.

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Для неї це був перший фінал дорослого Євро. У 2023-му вона виграла турнір для борчинь віком до 23 років.

Після поразки шестиразова чемпіонка Європи Ясемін Адар Їгіт оголосила про завершення кар'єри. 33-річна турецька борчиня захищала титул, який здобула у 2022-му.

До слова, за золоті медалі Євро у Братиславі боротимуться ще дві українки – Ірина Бондар (до 62 кг) та Алла Бєлінська (до 72 кг). Перша у півфіналі здолала "нейтральну" Аліну Касабієву з рахунком 8:4.

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