Українська спортсменка Наталія Жаркова виграла чемпіонат світу з фрідайвінгу, який проходить у Мітікасі (Греція).

Дві українки вибороли медаль ЧЄ U-23 з академічного веслування – єдина нагорода для України

Дві українки – Наталія Жаркова та Катерина Садурська змагалися у дисципліні CWT (занурення з постійною вагою з моноластою). Загалом на перемогу боролися 28 спортсменок. Жаркова занурилася на глибину, 113 м що стало національним рекордом України.

Найближчими до Наталії були італійки Алессія Зеккіні та К'яра Обіно, які показали результат 109 та 106 м відповідно. Катерина Садурська була близькою до подіуму, але не взяла заявлену позначку 105 метрів. За це Катерина отримала чотири метри штрафу та посіла четверте місце з результатом 98 метрів.

Зазначимо, що Наталія Жаркова здобула свою вже шосту золоту медаль на чемпіонатах світу. Раніше вона перемагала у різних дисциплінах фрідайвінгу у 2017 (двічі), 2018 (двічі) та 2019 роках.

Українська федерація гімнастики розглядає бойкот змагань через допуск російських спортсменів на міжнародні турніри