Українська фридайверка Катерина Садурська посіла перше місце у зануренні з постійною вагою без ластів серед жінок на чемпіонаті світу під егідою Міжнародної асоціації розвитку фридайвінгу (AIDA), повідомляє Суспільне Спорт.

Садурська, світова рекордсменка у цій дисципліні з результатом 84 метри, була єдиною українкою серед 39 учасниць. Катерина показала найкращий результат – 75 метрів – та стала чемпіонкою світу. Угорка Жофія Торучік посіла друге місце, програвши Садурській три метри. Подіум завершила хорватка Санда Делія, яка програла українці сім метрів.

Катерина Садурська вдруге за місяць стала чемпіонкою світу з фридайвінгу. У вересні вона також у зануренні з постійною вагою без ластів перемогла на чемпіонаті світу під егідою Всесвітньої конфедерації підводної діяльності (CMAS).

