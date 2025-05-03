Олександра Олійникова продовжує успішні виступи на турнірі з призовим фондом у 30 тисяч доларів.

ITF W35, Санта-Маргеріта-ді-Пула (Італія), грунт, 1/2 фіналу

Аріана Геєрлінгс Мартінес (WTA № 411) – Олександра Олійникова (Україна, WTA № 259) – 2:6, 1:6

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Українська тенісистка Олександра Олійникова пробилась у фінал турніру серії ITF W35 в Санта-Маргеріта-ді-Пула (Італія). У півфіналі 259-та ракетка світу буквально розмазала іспанку Аріану Геєрлінгс Мартінес, здобувши перемогу у двох партіях. Матч тривав 1 годину 6 хвилин. Це була перша зустріч тенісисток.

За гру Олійникова не подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 6 брейків. Її суперниця також не виконувала ейсів, 1 раз помилилася на подачі та зробила 2 брейки.

Нагадаємо, на шляху до фіналу Олійникова перемогла господарку турніру Ноемі Мейнс (WTA № 1035), а також здолала безрейтингову американку Ешлі Лейхі. Загалом для Олександри майбутній фінал стане першим у поточному сезоні й 12-м у кар'єрі (українка боротиметься за 7 титул).

У вирішальній партії Олійникова зіграє з переможцем пари Даліла Спітері (Італія, WTA № 500) – Ліллі Таггер (Австрія, WTA № 567).

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