Катерина Шакалова (8-2) створила одну з головних несподіванок чвертьфіналів PFL Tournament в Орландо.

Українка взагалі не мала брати участь у цьому турнірі, однак в останній момент замінила травмовану Тайлу Сантос. Шакалова стала суперницею Жуліани Веласкес – колишньої чемпіонки Bellator.

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38-річна бразилійка обіцяла швидко розібратися зі значно молодшою і менш статусною українкою, однак все сталося навпаки. Шакаловій вистачило 2 хвилин першого раунду, щоб опинитися зверху, зафіксувати задушливий прийом і змусити Веласкес здатися.

Після перемоги Катерина дозволила собі з'їсти тістечко прямо в октагоні і зізналася, що їй було складно зробити вагу в стислі терміни.

No necks and no cinnamon rolls are safe around Ekaterina Shakalova!#PFLWorldTournament LIVE NOW

ESPN+

https://t.co/jPNvomCxHI pic.twitter.com/cM4M3aba4q — PFL (@PFLMMA) April 12, 2025

Суперницею Шакалової у півфіналі стане амриканка Джена Бішоп, поєдинок заплановано на червень. Переможниця PFL Tournament отримає чек на 500 тисяч доларів.