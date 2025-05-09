Дарія Булай забезпечила собі мінімум срібло на дебютному дорослому чемпіонаті Європи.

18-річна українська каратистка, яка виступає у ваговій категорії понад 68 кг, після перемоги з рахунком 6:2 над представницею Англії зустрілася з каратисткою з країни-терориста Дар'єю Піпко. Ефектний триочковий іппон точно в голову суперниці приніс Булай перемогу.

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Після цього Дарія виграла 5:2 у француженки, а в півфіналі домоглася сенсаційної перемоги над другим номером світового рейтингу іспанкою Торрес Гарсія Марією – 7:2.

Фінальний поєдинок відбудеться 10 травня. Дарія Булай гарантувала собі щонайменше срібло ЧЄ, що триває в Єревані, а також завоювала путівку на чемпіонат світу.

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