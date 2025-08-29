Людмила Кіченок програла на старті парного розряду Відкритого чемпіонату США. Результат зустрічі та звіт — у цій новині "Футбол 24+".

US Open-2025, хард, жінки, пари, 1/32 фіналу

Людмила Кіченок (Україна) / Еллен Перес (Австралія) – Вінус Вільямс (США) / Лейла Фернандес (Канада) – 6:7 (4:7), 3:6

Костюк отримала суперницю після важкої перемоги в 1/32 фіналу US Open

Людміла Кіченок та Еллен Перес з Австралії у першому раунді американського мейджора зазнали поразки у двох сетах від дуету Вінус Вільямс (США) / Лейла Фернандес (Канада).

У першій партії українка та австралійка перемагали 5:2, але перевагу втратили та програли, після чого не змогли повернутися до гри у другому сеті.

Зустріч тривала 1 годину 19 хвилин.

Людмила Кіченок у 2024 році разом з Оленою Остапенко з Латвії виграли парний турнір US Open.

Для Фернандес і Вільямс зустріч проти Людмили Кіченок та Перес стала першим спільним матчем. У другому раунді на них чекає пара Ульрікке Ейкері та Ері Ходзумі.

