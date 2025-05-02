Олександра Олійникова продовжує успішні виступи на турнірі з призовим фондом у 30 тисяч доларів.

ITF W35, Санта-Маргеріта-ді-Пула (Італія), грунт, 1/4 фіналу

Олександра Олійникова (Україна, WTA № 259) – Ешлі Лейхі (США) – 6:2, 6:2

Українська тенісистка оформила шалений камбек з росіянкою, відігравшись з 0:5

Українська тенісистка Олександра Олійникова, яка у світовій класифікації посідає 259-ту сходинку, вийшла у півфінал турніру серії ITF W35 в Санта-Маргеріта-ді-Пула (Італія). В 1/4 фіналу наша землячка у двох сетах впевнено обіграла американку Ешлі Лейхі, яка не має рейтингу.

Матч тривав 1 годину 28 хвилин. Це була перша зустріч тенісисток. За гру Олійникова 2 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 6 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, 4 рази помилилася на подачі та зробила 2 брейки.

Нагадаємо, на шляху до півфіналу Олійникова перемогла господарку турніру Ноемі Мейнс (WTA № 1035). У боротьбі за вихід у фінал українка змагатиметься з іспанкою Аріаною Геєрлінгс Мартінес (WTA № 411).

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