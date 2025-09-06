Українська тенісистка Олександра Олійникова зіграла в 1/2 фіналу турніру у швейцарському Монтре. Результат та звіт матчу – у цій новині "Футбол 24+".

WTA 125, Монтре (Швейцарія), грунт, 1/2 фіналу

Дар'я Семеністая (Латвія, WTA № 115) – Олександра Олійникова (Україна, WTA № 202) – 2:1 (7:6, 6:7, 6:4)

Олійникова продовжує феєрити на турнірі у Швейцарії – українка показала найкращий результат в кар'єрі

Олійникова (WTA 202) завершила свій виступ на ґрунтовому турнірі серії WTA 125 у Монтре. У півфіналі вона провела один із найдовших і найнапруженіших матчів у своїй кар’єрі, але зрештою поступилася латвійці Дар’ї Семеністій (WTA 115) – поєдинок тривав 3 години та 30 хвилин.

У першому сеті Олійникова мала шанс на успіх: на тайбрейку вона повела 5:3, однак не змогла реалізувати перевагу й програла партію. У другому сеті українка проявила характер – відігралася з рахунку 4:5, зробила брейк і зуміла дотиснути суперницю на тайбрейку, зрівнявши рахунок у матчі.

Вирішальна партія пройшла у рівній боротьбі, суперниці багато нервували, помилялись і віддавали свої подачі, але ключові розіграші залишилися за Семеністою. Латвійка взяла сет 6:4 та оформила вихід до фіналу.

Попри поразку виступ у Монтре став історичним для Олійникової – уперше в кар’єрі вона пробилася до півфіналу турніру рівня WTA 125.

Алькарас впевнено здолав Джоковіча, Сіннер програв сет незручному супернику – стали відомі фіналісти US Open-2025