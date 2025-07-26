Українська фехтувальниця Юлія Бакастова на старті особистого турніру в жіночій шаблі на чемпіонаті світу 2025 року, що триває в Батумі (Грузія), стала авторкою гучної сенсації. Вона в першому ж раунді з рахунком 15:14 здолала представницю Росії Софью Вєлікую.

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Вєлікая є дворазовою олімпійською чемпіонкою 2016 та 2020 у командному турнірі шаблісток. До всього, Софья, попри свій нібито "нейтральний" статус, є палкою прихильницею кремлівського диктатора – вона 2018 року була членкинею ініціативної групи, що висувала Путіна в президенти, а 2024-го була довіреною особою бункерного на чергових виборах у президенти.

У квітні цього року президент України Володимир Зеленський вніс Вєлікую до санкційного списку через її зв'язки з російською армією.

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