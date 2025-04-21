Анастасія Манєвська здобула бронзову медаль на чемпіонаті Європи в Молдові.

Чемпіонат Європи з важкої атлетики в Молдові триває. Українка Анастасія Манєвська стала третьою у ваговій категорії до 87 кілограмів.

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У ривку українська атлетка взяла 105 кг, а у поштовху підняла 130 кг, здобувши загалом 235 балів. Кращими за неї стали норвежка Зольфрід Коанда (267 кг) і вірменка Ліана Гюрджян (246 кг).

Додамо, що чемпіонат Європи завершиться 21 квітня. Раніше на ньому медалі вже здобули українці Ірина Домбровська, Світлана Москвіна, Ольга Івженко та Дмитро Кондратюк. Загалом у наших атлетів 6 медалей на європейських змаганнях.

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