Українка Комащук відмовилась від фото на п'єдесталі з росіянкою, яка є лейтенантом армії РФ і пропагувала "ДНР"
Українська фехтувальниця Аліна Комащук продемонструвала принципову позицію щодо росіян, які виступають під "нейтральним" прапором.
Аліна Комащук стала бронзовою призеркою чемпіонату світу з фехтування у Тбілісі, але зіштовхнулась із неприємним епізодом. Перемогу на змаганнях здобула "нейтральна" росіянка Яна Єгорян.
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Статус "нейтральної" є умовним, адже Єгорян є чинним лейтенантом армії Росії. Ба більше, вона брала участь у заході, який пропагував так звану "ДНР".
Комащук відмовилась від спільного фото з такою "нейтральною" спортсменкою. На світлині нижче – усі призерки чемпіонату світу, окрім української фехтувальниці, яка покинула кадр.
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