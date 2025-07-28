Українська фехтувальниця Аліна Комащук продемонструвала принципову позицію щодо росіян, які виступають під "нейтральним" прапором.

Аліна Комащук стала бронзовою призеркою чемпіонату світу з фехтування у Тбілісі, але зіштовхнулась із неприємним епізодом. Перемогу на змаганнях здобула "нейтральна" росіянка Яна Єгорян.

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Статус "нейтральної" є умовним, адже Єгорян є чинним лейтенантом армії Росії. Ба більше, вона брала участь у заході, який пропагував так звану "ДНР".

Комащук відмовилась від спільного фото з такою "нейтральною" спортсменкою. На світлині нижче – усі призерки чемпіонату світу, окрім української фехтувальниці, яка покинула кадр.

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