Ірина Климець не виконала норматив та не потрапила до топ-12.

Українська легкоатлетка Ірина Климець на стадії кваліфікації завершила свої виступи на чемпіонаті світу-2025 у метанні молота.

Климець, маючи статус чемпіонки України, намагалася потрапити до фінальної 12-ки, яка буде боротися за медалі. На першій спробі Ірина не показала результату, у другій метнула молот на 66,58 метра. У завершальній спробі українка не змогла покращити результат і завершила ЧС-2025 на останньому 18-му місці у своїй групі та на 30-му – серед двох груп відбору.

Ірина Климець втретє поспіль та загалом вчетверте в кар'єрі вилетіла у кваліфікації світової першості. Раніше невдачі спіткали її у 2017, 2022 та 2023 роках. До фіналу змагань українка виходила тільки один раз – у 2019 році, коли посіла п'яте підсумкове місце.

