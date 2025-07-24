Влада Харькова виграла особисте золото у шпазі на чемпіонаті світу у Батумі.

Українська шпажистка Влада Харькова у фіналі особистого турніру чемпіонату світу з фехтування перемогла естонку Катріну Лехіс – 15:14.

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Харькова за чемпіонство отримала від Міжнародної федерації фехтування чек на суму 40 тисяч доларів.

До речі, Влада, вигравши золото у Батумі, повторила найкращий результат в одиночній шпазі на ЧС в історії України – у 2003 році Наталія Конрад брала золото особистих змагань.

Як відомо, український боксер Олександр Усик 19 липня в Лондоні переміг у реванші британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу у надважкому дивізіоні. Згідно з неофіційними даними, українець отримав за поєдинок 132 мільйони доларів призових.

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