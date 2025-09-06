Українська веслувальниця Людмила Бабак здобула дві бронзи на ЧС-2025 у Бекешчабі.

ЧС з каное-марафону. Каное-одиночка, 3.6 км (жінки)

1. Софія Чорба (Угорщина) — 18:25.50 хвилини

2. Софія Кісбан (Угорщина) — 18:29.79 хв

3. Людмила Бабак (Україна) — 18:40.95 хв

ЧС з каное-марафону. Каное-одиночка, 14.4 км (жінки)

1. Джаді Брагато (Угорщина) — 1.17.16.13 год

2. Даніела Кочу (Румунія) — 1.17.45.84

3. Людмила Бабак (Україна) — 1.18.18.28

Українка Людмила Бабак підтвердила статус однієї з найсильніших у світі спортсменок у каное-марафоні. На чемпіонаті світу 2025 року, що проходить в угорській Бекешчабі, вона здобула одразу дві бронзові нагороди.

Спершу Бабак вийшла на старт короткої дистанції 3.6 км, де за участі 18 веслувальниць упевнено боролася за подіум. Її результат – 18 хвилин 40.95 секунди – приніс третє місце. Чемпіонкою стала угорка Софія Чорба, яка фінішувала на 15.45 секунди швидше. Інша представниця України Олена Циганкова завершила перегони на п’ятій позиції.

Наступного дня Бабак знову піднялася на п’єдестал, цього разу у марафонському запливі на 14.4 км. Українка замкнула трійку призерів із часом 1 година 18 хвилин 18.28 секунди, поступившись угорці Джаді Брагато та румунці Даніелі Кочу. Циганкова у цій дисципліні посіла сьоме місце.

Завдяки цим результатам Людмила Бабак довела власний медальний здобуток на чемпіонатах світу до 12 нагород. Утретє в кар’єрі вона зуміла виграти дві медалі на одному турнірі – раніше це траплялося у 2021 та 2023 роках.

