У півфіналі турніру The Ultimate Fighter 33 від UFC Данило Донченко здолав Метта Діксона.

Українець влаштував побиття суперника вже у першому раунді. Судді довелося буквально рятувати 29-річного американця від нестримного Донченка.

Ще перед півфінальним боєм Данило заявляв, що хотів би присвятити перемогу на турнірі Україні.

"Я дуже пишаюся, що я з України. Наші люди хоробрі та сильні, в мені є українська сила. Сьогодні на моєму волоссі буде жовтий колір – не тому, що це колір нашої команди, а тому, що це колір України", – сказав Донченко у відеоанонсі The Ultimate Fighter.

Daniil Donchenko finishes Matt Dixon in the first round to advance to the finale of #TUF33 pic.twitter.com/jDT3MOzyJW — ESPN MMA (@espnmma) August 13, 2025

He carries that Ukrainian heritage on his back at all times



Daniil Donchenko is ready for this moment! #TUF33 pic.twitter.com/7r3s2q5cd6 — The Ultimate Fighter (@UltimateFighter) August 13, 2025

