Українець жорстко нокаутував суперника і вийшов у фінал супертурніру UFC – ВІДЕО
Данило Донченко ефектно переміг Метта Діксона в півфіналі шоу UFC.
У півфіналі турніру The Ultimate Fighter 33 від UFC Данило Донченко здолав Метта Діксона.
Українець влаштував побиття суперника вже у першому раунді. Судді довелося буквально рятувати 29-річного американця від нестримного Донченка.
Ще перед півфінальним боєм Данило заявляв, що хотів би присвятити перемогу на турнірі Україні.
"Я дуже пишаюся, що я з України. Наші люди хоробрі та сильні, в мені є українська сила. Сьогодні на моєму волоссі буде жовтий колір – не тому, що це колір нашої команди, а тому, що це колір України", – сказав Донченко у відеоанонсі The Ultimate Fighter.
