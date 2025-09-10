Український боксер Данило Жасан у ваговій категорії до 86 кілограмів став учасником чвертьфіналу чемпіонату світу-2025, який триває у Ліверпулі (Велика Британія).

Жасан в 1/8 фіналу впевнено виграв у представника Ірландії Браяна Лі Кеннеді – здобув одноголосну перемогу з рахунком 5:0.

Нагадаємо, до цього Данило Жасан переміг німецького боксера Аммара Абдулджабара.

Напередодні українка Ганна Охота виграла у Даніши Матіагалан із Сінгапуру та стала першою представницею України, яка подолала стартовий раунд змагань. До цього всі українки завершували свої виступи після першого бою.

Як відомо, чемпіонат світу 2025 року проходить у Ліверпулі під егідою нової організації аматорського боксу World Boxing. На змаганнях, які триватимуть до 14 вересня, будуть розіграні 20 комплектів нагород серед чоловіків та жінок.

