Українець Жасан дав бій супернику, але не вийшов у фінал ЧС з боксу – виграв бронзову медаль
Данило Жасан поступився у півфіналі господарю чемпіонату світу.
Український боксер Данило Жасан у ваговій категорії до 86 кілограмів зазнав невдачі у півфінальному бою з представником Англії на чемпіонаті світі-2025 у Ліверпулі (Велика Британія).
Україна гарантувала собі медаль чемпіонату світу з боксу – постраждав екс-представник Росії
Доля поєдинку вирішилася роздільним рішенням судів: більшість підтримала англійця, а меншість виявилася на боці українця – 4:1.
Нагадаємо, у чвертьфіналі Жасан здобув дострокову перемогу над представником Грузії Георгієм Кушиташвілі, після чого суперник вдався до публічних образ не лише українця, а й лікарки змагань.
Жасан в 1/8 фіналу виграв у представника Ірландії Браяна Лі Кеннеді – 5:0.
Грузинський боксер, програвши Жасану на ЧС, публічно обізвав українця та образив лікарку турніру (ВІДЕО)