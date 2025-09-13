Український боксер Данило Жасан у ваговій категорії до 86 кілограмів зазнав невдачі у півфінальному бою з представником Англії на чемпіонаті світі-2025 у Ліверпулі (Велика Британія).

Доля поєдинку вирішилася роздільним рішенням судів: більшість підтримала англійця, а меншість виявилася на боці українця – 4:1.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Жасан здобув дострокову перемогу над представником Грузії Георгієм Кушиташвілі, після чого суперник вдався до публічних образ не лише українця, а й лікарки змагань.

Жасан в 1/8 фіналу виграв у представника Ірландії Браяна Лі Кеннеді – 5:0.

