Цього вікенду в хорватському Дубровнику відбувався етап Кубка Європи з дзюдо, інформує прес-служба НОК України. Від нас поїхало 7 спортсменів, а загалом було 400 учасників з 39 країн.

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Найвище досягнення підкорилося Михайлу Свідраку – "золото" у ваговій категорії до 81 кг. У фіналі українець здолав азербайджанця Каріма Аллахвердієва. На своєму шляху Свідрак також поборов суперників з Чехії, Італії та Словенії.

Для 24-річного дзюдоїста це перша медаль у міжнародному змагальному сезоні-2025. Наступні змагання відбудуться наприкінці квітня вже в рамках чемпіонату Європи. Їх прийматиме столиця Чорногорії – Подгоріца.