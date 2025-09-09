Український снукерист Юліан Бойко на традиційному благодійному турнірі Pink Ribbon 2025 за участю професійних гравців та аматорів, що проходить в англійському Уолсоллі, став автором гучної сенсації. Він у 1/8 фіналу переміг 49-річного англійця Стюарта Бінгема (4:3), який є чемпіоном світу 2015 року та переможцем шести рейтингових турнірів.

Бойко до поєдинку із Бінгемом в першому раунді переміг Едварда Джонса з Англії (4:2), а у 1/16 фіналу здолав ще одного представника Англії Стівена Халлворта з рахунком 4:1.

На жаль, у чвертьфіналі Юліан Бойко завершив свої виступи на Pink Ribbon 2025. Він поступився з рахунком 2:4 37-річному валлійцю Деніелу Веллсу.

