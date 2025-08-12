Український легкоатлет Дмитро Нікітін не залишився без нагороди.

Сьогодні, 12 серпня, відбулося змагання зі стрибків у висоту на етапі Континентального туру в угорському Будапешті.

Кохан здобув медаль на змаганнях в Будапешті

Дмитро Нікітін фінішував у заліку з третім результатом 2,24 м і виграв бронзу. Серед суперників українця були чинний срібний призер Євро у приміщенні Ян Штефела, срібний призер Олімпійських ігор в Парижі-2024 Шелбі Мак'юен та чемпіон світу-2007 Дональд Томас.

Золото забрав собі японець Наото Хашегава, а срібло поїде до Америки, оскільки Шелбі Мак'юен випередив Нікітіна.

Наото Хашегава (Японія) – 2.27 м

Шелбі Мак'юен (США) – 2.24 м

Дмитро Нікітін (Україна) – 2.24 м

Дюплантіс втринадцяте побив світовий рекорд у стрибках з жердиною – ВІДЕО