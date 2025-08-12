Українець здобув медаль у стрибках у висоту на етапі Континентального туру в Будапешті
Український легкоатлет Дмитро Нікітін не залишився без нагороди.
Сьогодні, 12 серпня, відбулося змагання зі стрибків у висоту на етапі Континентального туру в угорському Будапешті.
Кохан здобув медаль на змаганнях в Будапешті
Дмитро Нікітін фінішував у заліку з третім результатом 2,24 м і виграв бронзу. Серед суперників українця були чинний срібний призер Євро у приміщенні Ян Штефела, срібний призер Олімпійських ігор в Парижі-2024 Шелбі Мак'юен та чемпіон світу-2007 Дональд Томас.
Золото забрав собі японець Наото Хашегава, а срібло поїде до Америки, оскільки Шелбі Мак'юен випередив Нікітіна.
Наото Хашегава (Японія) – 2.27 м
Шелбі Мак'юен (США) – 2.24 м
Дмитро Нікітін (Україна) – 2.24 м
Дюплантіс втринадцяте побив світовий рекорд у стрибках з жердиною – ВІДЕО