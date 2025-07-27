Український дзюдоїст Антон Савицький переміг на турнірі GrandSlam, який проходив у столиці Монголії – Улан-Баторі.

Савицький здобув золоту нагороду турніру GrandSlam у Монголії у ваговій категорії до 100 кілограмів, повідомляє Міністерство молоді та спорту.

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У фінальній сутичці український спортсмен здолав угорця Жомбора Вега – 3-разового медаліста молодіжного Євро з дзюдо. Варто додати, що Савицький не програв жодної сутички на турнірі.

До слова, це вже друге золото для Антона на турнірах рівня GrandSlam та вже третя медаль цього року на турнірах світової серії IJF.

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