Юніорська збірна України з фехтування здобула першу нагороду на чемпіонаті світу, який триває в китайському місті Усі. Досягнення оформив 18-річний Максим Перчук.

Максим Перчук завоював "бронзу" кадетсько-юніорського чемпіонату світу, принісши для України першу за 16 років медаль на світовій арені в особистих змаганнях, повідомляє Telegram-канал Федерації фехтування України.

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Перчук успішно пройшов групову стадію і впевнено переміг перших трьох суперників в олімпійці. За потрапляння до 1/4 українець у непростому бою здолав Трістана Люміно з Великобританії (15:12), а у чвертьфіналі здолав віце-чемпіона Панамерики-2023 та учасника Олімпіади в Парижі канадця Ніколаса Чжанга (15:14).

А вже на подіумній доріжці Максим поступився майбутньому чемпіону – єгиптянину Махмуду Ель-Сайєду (15:19). Сам вихід у півфінал гарантував Перчуку першу юніорську і другу загалом медаль світової першості після кадетської бронзи в дебютному для нього Дубаї-2022.

Варто додати, що "бронзу" також здобув і "нейтральний" росіянин Нікіта Горін. Під час нагородження Максим Перчук отримав свою заслужену "бронзу" та покинув п'єдестал, відмовившись від спільного фото з представником країни-терориста, яка сьогодні із жахливими наслідками обстріляла Суми – уже 34 загиблих та 117 постраждалих.

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