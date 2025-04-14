Українець Олексій Середа здобув бронзову нагороду на другому етапі Кубка світу зі стрибків у воду з 10-метрової вишки.

19-річний Середа набрав за свій виступ 490.80 балів, що дозволило йому піднятись на третю сходинку п'єдесталу. Перші два місця дістались представникам Китаю – Цзілун Ченгу та Цзіфен Чжу.

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Відзначимо, що українець лише на 0,05 бала випередив австралійця Кессіела Руссо, який посів четверту сходинку. Ця бронзова нагорода стала першою для Олексія з чемпіонату світу-2024. Додамо, що бронзова нагорода Середи стала першою для України у сезоні Кубка світу зі стрибків у воду. У кваліфікації до змагань брав участь ще один українець, Марк Гриценко, але він посів 17-ту сходинку та не зміг вийти до фіналу змагань.

Зазначимо, що наступним стартом для нашої команди стане суперфінал Кубка світу, який проходитиме з 2 по 4 травня в Пекіні.

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