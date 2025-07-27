Український стрілець Микола Мільчев здобув медаль чемпіонату Європи зі стендової стрільби, який проходить у французькому Шаторі.

57-річний Мільчев виграв бронзову нагороду європейської першості, вибивши 46 очок, повідомляє офіційний сайт ISSF (Міжнародна федерація стрілецького спорту – прим.).

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Переможцем став британець Бен Ллевеллін, який набрав 56 очок, а другим став італієць Таммаро Кассандро (55 очок).

Нагадаємо, що Мільчев є володарем Олімпійського золота у 2000 році, встановивши тоді абсолютний рекорд – 150 очок зі 150 можливих. Додамо, що чемпіонат Європи триватиме до 7 серпня.

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