У третій змагальний день чемпіонату світу-2025 з легкої параатлетики збірна України здобула ще одну нагороду – бронзову медаль здобув бігун з Миколаєва Ігор Цвєтов.

Атлет узяв участь у фіналі на 200-метрівці в класі T35 (у цьому класі змагаються спортсмени з порушеннями координації – прим.) – дисципліні, в якій є чинним паралімпійським чемпіоном. Для Цвєтова це був перший міжнародний старт з часів Паралімпіади-2024.

Цвєтов завоював бронзу, подолавши дистанцію за 23.64 секунди. Українця випередили двоє "нейтральних" атлетів: росіяни Давід Джатієв (23.01 с) і Дмітрій Сафронов (23.13 с). До слова, ще один українець, Іван Тетюхін, у цьому самому забігові став шостим з особистим рекордом – 23.95 с.

За підсумком чотирьох днів чемпіонату світу-2025 українські параатлети мають у доробку пʼять нагород: дві золоті, одну срібну та дві бронзові. Наразі збірна перебуває на проміжному 13-му місці в медальному заліку. Очолює ж його Бразилія, яка здобула вже 27 нагород, зокрема сім золотих.

