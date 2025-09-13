Українець Ярослав Ткач став автором нового рекорду Європи у скелелазінні на швидкість. Історично швидкий час він показав у кваліфікації етапу Кубка світу в Гуйяні (Китай), повідомляє НОК України.

Ткач на доріжці A показав неймовірний час 4,936 секунди. На доріжці В Ярослав був надзвичайно близьким до перевершення власного рекорду, але йому не вистачило 0,01 секунди – 4,946.

Автором попереднього рекорду Європи володів італієць Маттео Цурлоні. Він його встановив на Олімпійських іграх у Парижі в 2024 році.

Нагадаємо, що Ярослав Ткач влітку цього року виграв золоту медаль Кубка Європи зі скелелазіння.

