ЧС-2025 зі спідвею SGP2 2025, фінальний етап, Вейєнс (Данія)

Підсумкова класифікація:

1. Назар Парніцький (Україна) – 52 очки

2. Віктор Пшиємскі (Польща) – 42

3. Міккель Андерсен (Данія) – 36

У данському Вейєнсі відбувся третій, фінальний етап молодіжного чемпіонату світу SGP2. Переможцем у ньому став український гонщик Назар Парніцький. 19-річний спортсмен виграв усі п'ять своїх заїздів основної сітки з п'яти.

Після завершення 20-го заїзду, переможцем в якому теж став Парніцький, пішла злива і дирекція гонки скасувала півфінали та фінал, а українця було визнано переможцем фінального етапу SGP2 2025.

Поляк Віктор Пшиємскі став другим на змаганнях, а данець Міккель Андерсен отримав бронзу. Цікаво, що Назар порушив домінування Польщі в SGP2, яке тривало з сезону 2021 року.

Варто зазначити, що Парніцький став першим в історії українським чемпіоном світу зі спідвею в індивідуальній категорії. У 1986 році найкращим юніором світу був Ігор Марко, але він тоді представляв СРСР.

За тиждень, 19 вересня, Парніцький виступить у гранд-фіналі чемпіонату Європи зі спідвею, де також зберігає шанси на чемпіонський титул.